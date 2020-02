[Review] Eclipse: Edge of Light

Ontdek een verlaten wereld vol gruwelijke geheimen.

Eclipse: Edge of Light is oorspronkelijk gemaakt als Virtual Reality-ervaring voor mobiele telefoons, inmiddels is hij óók op de PlayStation 4 en Nintendo Switch uitgebracht. Dit first-person avonturenspel is een reis op een mysterieuze planeet waar je steeds meer over leert naarmate de game vordert. Om meer te kunnen ontdekken is het de bedoeling dat je verschillende puzzels oplost. Of de game goed uitpakt op de Nintendo Switch kun je in deze review lezen.

Gecrasht

Het idee van dit spel is alles behalve origineel: je ruimteschip valt uit de lucht waardoor je op een onbekende planeet terecht komt. Het doel hierna is om ervoor te zorgen dat je kan ontsnappen.



Wanneer het spel begint zie je dat je crasht op deze planeet, snel daarna mag je gaan rondlopen en ontdekken waar je bent beland. Dit is ook wanneer je leert welke knoppen je moet gebruiken, dat zijn er overigens niet veel. Ondanks dat het spel geen grafisch hoogstandje is, heeft de planeet wel een bepaalde sfeer waar je in meegezogen kan worden door de onnatuurlijke plekken die je bezoekt. Je komt steeds een klein beetje meer te weten over de mensen die hier voor jou waren, uiteindelijk merk je dat er een lugubere voorgeschiedenis plaats heeft gevonden op deze betoverende planeet.

Gooien, scannen en je jetpack

Door puzzels op te lossen kan je verder komen in het spel. In plaats van springen gebruik je een jetpack om naar boven te zweven, dit doe je bijvoorbeeld om hoge plateaus te bereiken.



Je hebt een soort bal vast, dit is een artefact die bij de planeet hoort. Je vindt deze ‘bal’ al vrij snel en leert dat je er mee kan gooien en dat hij ook weer naar je terug vliegt. Dit artefact heb je het hele spel nodig om deuren te openen en voorwerpen kapot te gooien. Erg frustrerend is het feit dat het artefact soms niet gelijk terug komt als je het daarvoor bestemde knopje indrukt.



Naast het gooien ben je bezig met ontdekken wat er is gebeurt met de mensen die voor jou op deze planeet kwamen. Daarvoor scan je voorwerpen -vooral standbeelden- die jou steeds wat meer vertellen door middel van een tekst. Het is soms ook de bedoeling om standbeelden en andere grote voorwerpen te verschuiven om verder te kunnen. Helaas kan je terwijl je dit doet je camera niet draaien. Dit zorgt ervoor dat je het voorwerp neer moet zetten, zelf moet bewegen om het beeld in de juiste hoek te krijgen, waarna je pas weer verder kan. Dit is natuurlijk leuk wanneer je de Virtual Reality-versie speelt, omdat je dan wél kan draaien. Echter is het niet geïmplementeerd in de Nintendo-versie. De camera kan je enkel draaien wanneer je gewoon rondloopt. Zonde en een gemiste kans, omdat je dus vaak niet kan zien wat je aan het doen bent.

Lekker makkelijk

Eclipse: Edge of Light is alles behalve moeilijk. Soms is de besturing behoorlijk irritant, maar buiten dat zijn de puzzels makkelijk te doorlopen. Een enkel vraagstuk vergt wel wat denkwerk, maar vaak is het erg voor de hand liggend hoe je verder kan. Op zich is dat natuurlijk niet erg, spellen zijn er voor iedereen en in dit avontuur gaat het vooral om het ontdekken van de omgeving. Echter, op een bepaald punt neemt jouw artefact (die bal die je vond in het begin van de game) de regie over en lost alle puzzels voor je op terwijl je deze alleen maar hoeft te volgen. Dat gaat wel érg ver. De uitdaging ontbreekt dus wel enigszins.

Geluidloos

Op veel momenten merk je dat Eclipse van origine een Virtual Reality-spel is, zo ook vanwege (het ontbreken van) geluid in een groot deel van de game. Wat opvalt is dat er op de soundtrack na bijna geen muziek en geluid is in het spel, het is soms minutenlang stil. Best wel saai wanneer je aan het spelen bent. Het neemt een dimensie weg die zo belangrijk is om sfeer te kunnen creëren.

Conclusie

Eclipse: Edge of Light is niet het meest originele spel, maar wel vermakelijk voor zo’n 3 uur. Helaas merk je aan verschillende factoren dat het spel niet gemaakt is om op de Nintendo Switch te spelen, wat soms frustrerend kan zijn. Op sommige fronten lijkt hij daardoor niet ‘af’. Heb je zin in een game waarbij je lekker in een rustige flow puzzels oplost en rondloopt op een verlaten mysterieuze planeet? Dan is dit een game voor jou.

Cijfer: 5,3