Maar één eiland per console bij Animal Crossing: New Horizons

Met zijn allen één eiland delen?

Heb jij al helemaal zin in de nieuwe Animal Crossing: New Horizons-game? Lekker een eigen droomeiland helemaal naar jouw wensen inrichten! Als je jouw Nintendo Switch-console moet delen met huisgenoten kan je wel eens teleurgesteld worden.

Per eiland op Animal Crossing: New Horizons heb je dus één Nintendo Switch console én het spel nodig. Dit is ongeacht het aantal gebruikersaccounts op jouw console. Dit haalde de website GamesRader uit de gebruikersinformatie van het spel:

Only one island can exist per Nintendo Switch console,

irrespective of the number of user accounts registered to or copies of the game used on one console.