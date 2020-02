Nieuwe gameplay beelden van Bloodroots

Neem wraak op je eigen moordenaar.

Bloodroots werd begin 2019 aangekondigd voor de Nintendo Switch en zou aanvankelijk eind vorig jaar moeten verschijnen. Dat laatste is niet gelukt, waardoor de titel nu dit jaar moet uitkomen. In een nieuwe video met gameplay beelden zien we de eerste 8 minuten van de game.

Bloodroots is een actiegame waarbij jij in de huid van Mr. Wolf kruipt, met als missie zijn moordenaar te vinden en wraak te nemen. In het spel zul je al vechtend diverse levels moeten doorkruisen, waarbij je vrijwel elk voorwerp dat je tegenkomt kunt gebruiken als wapen. In totaal zitten er ruim 200 verschillende wapens in het spel. Kom je zonder wapen te zitten? Dan zul je meer strategisch te werk moeten gaan. Het spel heeft een cartoonachtige grafische stijl maar lijkt daardoor juist lekker overzichtelijk te zijn.

Benieuwd geworden? Bekijk hieronder de nieuwe video met gameplay beelden.