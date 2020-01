Switch beelden Ash of Gods: Redemption

Kun jij je teamgenoten opofferen voor een makkelijker gevecht tegen de vijand?

Turn-Based RPG Ash of Gods: Redemption is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch. Voor iedereen die zich afvraagt hoe deze titel eruit ziet op de Switch heeft youtube kanaal Handheld Players een gameplay video online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

Ash of Gods: Redemption is een RPG die werkt door middel van “constantly evolving storytelling.” Dit houdt in dat het verhaal van Ash of Gods doorgaat, ongeacht de keuzes die je maakt en de personages in game die doodgaan. Het bevat drie hoofdpersonages en zeven verschillende eindes, zonder een game over scherm.