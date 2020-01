Een nieuwe Switch-versie? Nintendo geeft duidelijkheid

Na alle geruchten over een nieuw model van de Switch, geeft Nintendo meer duidelijkheid.

Op het internet gonste het de afgelopen weken van de geruchten rondom een mogelijk nieuw model van de Switch. Volgens deze geruchten zou het gaan om een krachtigere of verbeterde versie van de hybride console. Het lijkt er nu echter op dat we een nieuw Switch-model dit jaar niet hoeven te verwachten.

Directeur Shuntaro Furukawa heeft dit in een gesprek met investeerders laten weten. Tijdens dit gesprek zei hij (vertaald): “We willen beide Switch-systemen aantrekkelijk houden en tevens meer spelers zien te krijgen. We hebben geen plannen om een nieuw Switch-model uit te brengen in 2020.”

Of we volgend jaar wel een verbeterde versie kunnen verwachten is niet duidelijk. Furukawa liet werder ook weten dat er dit jaar veel nieuwe titels op de hybride console zullen verschijnen. Mogelijk krijgen we daar binnenkort meer over te horen.