Ministry of Broadcast trailer

Weet jij te ontsnappen of val je te pletter?

Er is een nieuwe trailer online verschenen van Ministry of Broadcast, een “narrative-driven single player cinematic platformer.” De trailer kun je hieronder bekijken. De game moet later dit jaar op de Switch verschijnen.

Ministry of Broadcast is geïnspireerd door games als Prince of Persia en Oddworld: Abe’s Exoddus. Dat betekent dat je veelal bezig zal zijn met het uitvoeren van goed-getimde sprongen, waarbij je natuurlijk ook hier en daar eens ter pletter valt. Je doet dit met het doel de protagonist naar zijn vrijheid te begeleiden en te ontsnappen van onder het mechanische oog van het alziende regime.