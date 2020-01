The Outer Worlds krijgt release datum

De nieuwe game van de bedenkers van Fallout komt eindelijk naar de Switch!

Uitgever Private Division en ontwikkelaar Obsidian Entertainment hebben de release datum van The Outer Worlds op de Switch vrijgegeven. De game is al sinds afgelopen oktober beschikbaar op andere platformen, en vanaf 6 maart zullen we er ook op de Switch mee aan de slag kunnen.

The Outer Worlds is een Open World Adventure-RPG. Jij speelt een ruimtereiziger, die door een fout ontwaakt uit cryoslaap ten midden van een diepgaand complot. Dit complot kan de vernietiging van de Halcyon kolonie betekenen, en het is aan jou om te bepalen hoe dit precies afloopt. Dit doe je door de verste uithoeken van de ruimte te verkennen, de diverse facties te ontmoeten en keuzes te maken in een verhaal dat zich ontwikkelt om jouw keuzes heen.