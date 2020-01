[Review] Skellboy

Niet zo’n sterk bot.

Skellboy is een actie-RPG ontwikkeld door Umaiki Games. In het Cubold Kingdom was alles vredevol tot een tovenaar liefdesverdriet kreeg. Hiermee bracht hij alle doden terug en zo ook onze held Skippy. In het spel speel je als Skippy en zul je het koninkrijk Cubold doorwandelen. Tijdens de de rit kun je lichaamsdelen uitwisselen met vijanden waarmee je nieuwe vaardigheden krijgt. Lees hier onze bevindingen van Skellboy.

Ka-bot

Wie zich betreed in de wereld van Skellboy merkt dat het spel niet altijd op dezelfde framerate speelt. Bij het laden van een nieuw stukje gebied, het spel is immers één grote map die in delen wordt ingeladen, gaat het mis. Spelers zullen een paar seconden moeten wachten voordat ze weer verder kunnen bewegen. Soms is het vrij soepel, maar meestal hapert het spel enorm. In het beginstuk zal er, na het verslaan van de eerste paar vijanden, een doos naar beneden vallen. Zodra deze doos valt, gaat het scherm erg raar schudden en dat is zeer onprettig voor je ogen. Na deze gebeurtenis zal je het pad volgen door de kasteelvelden en kom je meer vijanden tegen.

Het eerste wapen dat je ontvangt is een zwaard. Dit zwaard zit los van je lichaam en beweegt soms niet goed mee. Ik heb meerdere keren gehad dat ik twee keer naar links sloeg – het hoofd van mijn personage was ook naar het westen gericht – en dat de volgende klap opeens aan de andere kant was. Hierdoor raakte ik een vijand niet, maar hij mij wel. Dit zorgt voor onnodige frustratie.

Er zijn dan van die momenten waar het zwaard dan wel werkt naar behoren, maar dan kan je weer last hebben van een vijand die gewoon niet beweegt. Ik heb meerdere keren gehad dat vijanden gewoon stil stonden, waarna ik er rustig tegen aan kon lopen. Het was zelfs zo erg kapot dat ik ze rustig voor een aantal seconden kon duwen zonder schade op te lopen. De camera werkt ook niet altijd even goed mee; het spel denkt dat je in een ander gebied zit en zal de camera daar naar toe centreren.

Verandering van spijs doet eten

In het spel draait het om het veranderen van je kledingstijl. Indien je een vijand verslaat zul je af en toe iets van hun kleding kunnen overnemen; soms is het een hoofd, soms de torso. Deze manier van constant wisselen is erg leuk. Je personage ziet er steeds wat anders uit, maar kan ook steeds iets anders. Zo is er een hoofd waarmee je bloemzaden kan gooien, maar ook een lichaam dat je extra levens geeft.

Op een gegeven moment zul je hellingen tegenkomen, die niet goed geprogrammeerd zijn. Door steeds te springen kun je steeds hoger gaan en kan je dus op locaties komen waar je niet hoort te zijn. Hiermee kan je porties van het spel overslaan en is er zelfde de mogelijkheid tot het softlocken van de game.

Conclusie

De makers van het spel hebben aangegeven dat ze werken aan een patch welke naar verwachting één à twee weken na release zal worden uitgebracht. Tot die tijd heb je te maken met een onafgemaakt spel en dan is het nog te hopen dat alles wordt opgelost. Het spel hapert vrij vaak en je zal ook vijanden tegenkomen die niet goed vechten. Enig positieve is dat je veel kledingstukken kan vinden die je voor verschillende doeleinden kan gebruiken. Het spel is echter niet altijd even duidelijk waar je heen moet gaan. Het blijft nog de vraag of de patch het spel kan redden, maar voor nu is het spel nog niet in een goede staat.

Cijfer: 3,0