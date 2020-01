Nieuwe gameplay beelden Two Point Hospital

Ontdek hoe de game eruit komt te zien op de consoles.

Two Point Hospital werd vorig jaar onder andere voor de Nintendo Switch aangekondigd. Terwijl het spel aanvankelijk eind 2019 moest verschijnen, werd de game afgelopen jaar uitgesteld doordat de ontwikkeling langer duurt dan verwacht. Two Point Hospital moet nu in de eerste helft van dit jaar uitkomen. In onderstaande video krijgen we te zien hoe de titel er op de console uitziet.

Two Point Hospital is een simulatiegame waarbij je verschillende ziekenhuizen moet bouwen, deze moet onderhouden en patiënten moet helpen. Het spel verscheen eerder al op de pc en werd daarop lovend ontvangen. De titel heeft op de pc ook al enkele uitbreidingen gekregen, die meteen zullen zijn inbegrepen in de console-versies.