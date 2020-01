Nieuwe details over Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows

Hoe sluit de nieuwe DLC aan op het hoofdspel?

Op het officiële Japanse Twitteraccount van Fire Emblem is meer informatie bekendgemaakt over de aankomende Cindered Shadows-DLC voor Fire Emblem: Three Houses. Hoewel dit nieuwe verhaal losstaat van de rest van de game, is aangekondigd dat verschillende aspecten invloed zullen hebben op het hoofdspel. In twee tweets hebben de ontwikkelaars bevestigd dat je voor het Cindered Shadows-verhaal niet de opgeslagen gegevens gebruikt van het hoofdspel, maar nieuwe data wordt aangemaakt. Naarmate je vordert, zullen wel nieuwe zaken beschikbaar worden in de rest van de game, zoals de mogelijkheid om de Abyss te bezoeken in Garreg Mach Monastery.

Daarnaast wordt het mogelijk om de vier studenten uit het nieuwe Ashen Wolves-huis te rekruteren in je eigen huis als je beschikt over de DLC. Deze nieuwe studenten kunnen alles wat de andere personages ook kunnen en zullen ook terugkeren in het tweede deel van het hoofdverhaal, wat zich afspeelt na de tijdsprong van vijf jaar. Het Cindered Shadows-verhaal is voor nu de laatste DLC voor Fire Emblem: Three Houses en zal op 13 februari worden uitgebracht.

