Drie nieuwe redactrices bij Daily Nintendo

Daily Nintendo verwelkomt drie kersverse redactrices: Vera, Lisa en Aaike.

Daily Nintendo groeit! Daarom staan er drie nieuwe redactrices in de startblokken. Zij staan te springen om mee te mogen schrijven, maar eerst stellen ze zichzelf even voor.

Welkom Vera

Hey gamers! Mijn naam is Vera, nog nét een twintiger (29) die al sinds de Nintendo 64 en Game Boy Color verknocht is aan Nintendo. Een spelletje is voor mij dé manier om even lekker stoom af te blazen of rustig bij te komen na een lange dag. Geef mij maar een goede (J)RPG, RTS of leuk puzzelspel. Ook speel ik graag indie-games, waar de eShop gelukkig bomvol mee staat. Gamen en schrijven zijn twee van mijn hobby’s, dus ik voel me nu al helemaal thuis bij Daily Nintendo! Daarnaast bestaat mijn leven voornamelijk uit mijn werk met dieren en tijd doorbrengen met vrienden.

Welkom Lisa

Hallo lezers! Ik ben Lisa, tweedejaars communicatiestudent met een passie voor Nintendo-games. Helaas ben ik te jong om de Game Boy-fase te hebben meegemaakt, maar toen ik voor het eerst mijn Nintendo DS Lite in mijn handen had was ik verkocht. Ik ben voornamelijk fan van Pokémon en van The Legend of Zelda, maar ik wil altijd nieuwe dingen proberen. Mijn leven bestaat vooral uit studie en een bijbaantje, maar zodra het kan ben ik met de Switch of 3DS op de bank te vinden. Ik heb trouwens heel veel zin om te beginnen met schrijven bij Daily Nintendo!

Welkom Aaike

Ik ben Aaike, een enthousiaste gameliefhebster en gepassioneerde copywriter van level 25. Aangenaam! Toen ik een jaar of vijf was, begon ik met gamen en ik ben nooit meer gestopt. Niet alleen het spel zelf weet me te boeien, ook het vaak interessante verhaal erachter. In mijn backlog vind je de meest uiteenlopende genres, maar ik heb een zwak voor indie-games. Je mag me altijd wakker maken voor een potje Mario Kart en Super Smash Bros, maar ook voor een goed boek, een lange natuurwandeling of eender welke animatiefilm. Ik weet dat de liefste kat ter wereld Jip heet, want die woont bij mij. Of ik nog kan wachten om het Daily Nintendo-team te versterken? Helemaal niet. Laten we er maar aan beginnen!