[Preview] SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD

Reis mee naar Tutti-Frutti!

The Snack World heeft al zijn eigen manga’s, anime en speelgoedlijn. Verder kreeg het in 2017 een spel voor de 3DS onder de naam The Snack World: Trejarers. Een jaar later verscheen dit spel onder de naam The Snack World: Trejarers Gold voor de Switch. Helaas verschenen beide spellen alleen in Japan. Echter kon ik zelf niet wachten om met dit spel aan de slag te gaan. Nu de Westerse release eraan komt, is dit eindelijk mogelijk. In deze preview lees je mijn voorlopige conclusie.

Een held die niks meer weet behalve zijn naam

Je begint het spel door jouw eigen karakter te maken. Als jouw personage klaar is, begint het verhaal. Je ligt aan de rand van het koninkrijk Tutti-Frutti. De koning wil jou eigenlijk laten liggen en jou aan jouw lot overlaten, omdat hij denkt dat jij allemaal enge ziektes hebt. Prinses Melonia is het hier niet mee eens en komt voor jou op; je kan nog wel eens nodig zijn in haar voordeel. Je wordt dan ook naar een herberg gebracht waar Ciderella voor je zorgt. Ciderella is hier de schoonmaakster, of toch niet?

Als je ontwaakt loop je naar beneden, waar je al jouw spullen van Jennifer Yamamoto terugkrijgt; jouw Pix-E Pod en jouw jara holder. Verder krijg je te horen dat je naar de koning moet aangezien hij op jou wacht. Onderweg naar het paleis kom je Mayonna, Chup, Béarnaise en Gobson tegen. Deze vier personages kunnen je later helpen met verschillende dingen. Echter moet je snel naar het paleis, je kan de koning immers niet laten wachten!

Bij de koning kom je er al snel achter wat de bedoeling is, hij doet namelijk alles voor zijn dochter. Het spel bestaat uit meerdere hoofdstukken. Zo stuurt hij jou in het eerste hoofdstuk op pad om de edelsteen Purple Eye te halen, omdat die op dit moment helemaal in de mode is. Zijn dochter moet hem daarom wel hebben! Tijdens elk hoofdstuk krijg je verschillende missies. Dit kunnen missies zijn die belangrijk zijn voor het verhaal, of missies zijn die minder belangrijk zijn voor het verhaal. Aan het eind van een missie krijg je verschillende beloningen, afhangende van wat je in een missie hebt bereikt.

De Pix-E Pod

De Pix-E Pod is eigenlijk niets anders dan een smartphone. Het is de centrale plek om dingen aan te sturen in het spel. Zo kun je hier in het begin jouw spel opslaan, jouw online profiel bewerken en verschillende instructies bekijken, mocht je ze weer vergeten zijn. Ook kun je met verschillende karakters praten en vind je hier de algemene instellingen. Meer functies kun je vrijspelen naar mate je verder in het spel komt.

Jara’s, kleding en snacks

In dit spel zijn jara’s en kleding belangrijke elementen. Jara’s zijn wapens, schilden, geneesdrankjes en parfums waarmee jij jouw stats kunt verhogen met willekeurige effecten. Tijdens het spel kun je zes wapens meenemen naar een missie. Deze zes wapens heb je ook wel nodig; één of twee wapens zijn meestal maar effectief tegen een monster. Heb je het ene monster verslagen? Wissel dan dus snel naar het volgende wapen om het volgende monster zo snel mogelijk te verslaan. Je kunt wapens krijgen aan het eind van een missie, of door er een te kopen in de winkel.

Verder speelt kleding een belangrijke rol. Kleding kan jou namelijk iets meer beschermen tegen aanvallen of vallen. Kleding kun je kopen, of zelf maken met behulp van voorwerpen die je in de wereld vindt of die je krijgt aan het eind van een missie.

Tijdens het spel kun je ook snacks verkrijgen, dit zijn monsters en personages die je op de foto hebt gezet en die jou kunnen helpen in gevechten. Je kunt ervoor kiezen om een snack standaard aan jouw zijde mee te laten vechten, of om een snack op een bepaald moment tijdens een missie op te roepen.

Kerkers en omgevingen

Tijdens de missies kom je in verschillende omgevingen en kerkers. In de omgevingen lopen verschillende monsters rond die je kunt verslaan. Ook liggen er regelmatig voorwerpen en schatkisten met voorwerpen erin die je later weer kunt gebruiken.

De kerkers zijn echter veel grotere omgevingen. Het leuke aan deze kerkers is dat ze willekeurig gegenereerd worden. Elke keer als je een kerker binnenkomt, is hij dus weer anders! Allereerst heb je een kaart in deze kerker. Echter worden delen van de kaart pas zichtbaar als je ze bezocht hebt. Verder moet je goed uitkijken voor vallen. Stap je op een val? Dan kan het voorkomen dat je weer blanco begint met jouw kaart. Verder bevatten de kerkers puzzels om naar de volgende verdieping te komen.

Voorlopige conclusie

SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD is een kleurrijke JRPG vol met verrassende elementen. Doordat je steeds tussen verschillende jara’s moet wisselen om monsters aan te vallen worden de gevechten nooit saai. Ook sta je altijd weer voor een verrassing als je in een kerker komt, omdat deze altijd willekeurig gegenereerd worden. Ik kan niet wachten om verder te spelen voor de review!