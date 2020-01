Nieuwe details over Pokémon HOME

De dienst zal volgende maand gelanceerd worden op Switch en mobiele apparaten.

The Pokémon Company heeft nieuwe details vrijgegeven over de aankomende release van de Pokémon HOME-applicatie. Met deze opvolger voor Pokémon Bank kunnen spelers hun Pokémon-verzameling beheren op hun Nintendo Switch of mobiele apparaten. In de applicatie kunnen Pokémon uit verschillende spellen overgebracht worden en in Pokémon-boxen in de cloud opslaan of verplaatsen naar compatibele spellen.

Spelers kunnen hun Nintendo-account koppelen aan zowel de Nintendo Switch-versie als de mobiele versie, zodat ze toegang hebben tot dezelfde boxen. De Switch-versie ondersteunt Pokémon Sword, Pokémon Shield, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! en Pokémon: Let’s Go, Eevee! Beide versies van Pokémon HOME ondersteunen verbinding met Pokémon Bank op de Nintendo 3DS. In de toekomst zal ook een verbinding met Pokémon GO worden toegevoegd.

Pokémon HOME bevat verschillende opties om Pokémon met andere spelers te ruilen:

De Wonder Box is een nieuwe toevoeging voor de Pokémon-serie. Hier kunnen Pokémon geruild worden met personen waar ook ter wereld, terwijl je niet weet wat je er voor terugkrijgt.

De Global Trade System (GTS) keert terug nadat het ontbrak in Pokémon Sword & Shield. Spelers kunnen hier om specifieke Pokémon vragen om te ruilen.

Met de nieuwe Room Trade kunnen Trainers een ruimte creëren en Pokémon ruilen met de personen die zich hierbij aansluiten. Elke ruimte kan maximaal twintig personen bevatten.

Met Friend Trade kunnen Trainers hun Pokémon ruilen met gebruikers in de buurt met wie ze vriendschap hebben gesloten in Pokémon HOME.

Daarnaast zal de applicatie nieuwe, extra functionaliteiten bevatten:

Een Nationale Pokédex waarin alle Pokémon die je in de applicatie hebt opgeslagen worden geregistreerd.

Spelers kunnen in de mobiele versie van Pokémon HOME verrassingscadeaus ontvangen. Met deze functionaliteit kunnen ze verrassingscadeaus ontvangen voor Pokémon Sword en Pokémon Shield en cadeaus die specifiek zijn voor Pokémon HOME.

Een beoordelingsfunctie, waarmee spelers kunnen nagaan hoe sterk hun Pokémon zijn.

In de rubriek Your Room kunnen Trainers alle mogelijke informatie zien over evenementen of de spellen die ze verbonden hebben met Pokémon HOME. Daarnaast kunnen ze hun profiel bewerken met stickers.

In de mobiele versie van Pokémon HOME kunnen gebruikers nagaan hoe ze presteren tijdens Ranked Battles en bij verschillende online toernooien in Pokémon Sword en Pokémon Shield.

In Pokémon HOME voor mobiele apparaten kunnen spelers nieuws ontvangen over Pokémon die cadeau gegeven worden en informatie over online toernooien voor Pokémon Sword en Pokémon Shield.

Pokémon HOME-punten zijn punten die spelers in de applicatie verzamelen als ze Pokémon plaatsen. Hoe meer Pokémon ze plaatsen, hoe meer punten ze krijgen. In de Nintendo Switch-versie van Pokémon HOME kunnen Trainers hun Pokémon HOME-punten inwisselen voor BP (Battle Points).

Pokémon HOME zal twee verschillende abonnementen hebben. Ten eerste bestaat er een gratis abonnement, maar hierbij zullen de meeste functionaliteiten niet bruikbaar zijn. Daarnaast bestaat er een volledig Premiumabonnement, waarbij spelers toegang hebben tot alle functionaliteiten van de applicatie.

Het Premiumabonnement heeft enkele andere abonnementsopties.

Prijzen in de Nintendo eShop:

Abonnementsduur Prijs (inclusief btw) 1 maand (30 dagen) € 2,99 3 maanden (90 dagen) € 4,99 12 maanden (365 dagen) € 15,99

Prijzen voor iOS- en Android-apparaten:

Abonnementsduur Prijs (inclusief btw) 1 maand (30 dagen) € 3,49 3 maanden (90 dagen) € 5,49 12 maanden (365 dagen) € 17,99