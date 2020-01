Rivals of Aether: Definitive Edition krijgt launch-trailer

De aankomende release wordt vergezeld met een bijbehorende trailer.

Rivals of Aether: Definitive Edition werd afgelopen jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch. Inmiddels is duidelijk dat we de game deze zomer kunnen verwachten én is er een nieuwe trailer vrijgegeven. De nieuwe trailer kun je hieronder bekijken.

Rivals of Aether is een indie vechtspel welke je met vier spelers lokaal of met twee spelers online kunt spelen. De game speelt zich af in een wereld waar vechtende rivalen de kracht van vuur, water, lucht en aarde gebruiken. Het uiteindelijke doel: de wereld overnemen. Het spel doet je wellicht nog het meeste aan old-school Nintendo games denken. Benieuwd geworden? Bekijk de trailer dan hieronder.