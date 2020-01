Nieuwe trailers voor Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Volgende week zal tevens een demo verschijnen in Japan.

Atlus heeft het vijfde Morgana Travel Report uitgebracht, waarin Kyoto en Osaka als nieuwe locaties en Zenkichi Hasegawa als speelbaar personage worden geïntroduceerd voor Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Daarnaast heeft het bedrijf bevestigd dat een demo van de game op 6 februari wordt uitgebracht in de Nintendo eShop. Voor nu zal deze alleen met een Japans Nintendo-account worden gedownload.

Kyoto is een van de locaties die de Phantom Thieves of Hearts tijdens hun avontuur zullen bezoeken. Het is de voormalige hoofdstad van Japan en de woonplaats van Zenkichi Hasegawa. Zenkichi gebruikt een groot zwaard met goed bereik en twee pistolen. Hij vecht met behulp van “Absorptie” om HP van vijanden te stelen en “Berserk”, dat zijn HP vermindert, maar zijn aanvalskracht verhoogt. De Jail van deze stad is gebaseerd op de verschillende heiligdommen van de stad, compleet met torii-poorten die je naar andere plekken kunnen transporteren. Osaka is de grootste stad in het westen van Japan en staat bekend om zijn eetgelegenheden. De Jail van Osaka heeft het uiterlijk van een futuristische stad. Het is een ondoordringbare gevangenis met beveiligingsrobots op patrouille en bewakingscamera’s die overal zijn geïnstalleerd.

Bron