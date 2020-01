Wiz Khalifa, Lil Yachty en meer artiesten zijn van de partij!

Het themalied van de nieuwe film van onze blauwe, stekelachtige en snelle vriend is nu beschikbaar op Youtube. De lijst van artiesten die aan het nummer meewerken bestaat uit Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, Lil Yachty & Sueco the Child.

Het hoofdliedje heet Speed Me Up en is hieronder te bekijken:

Sonic The Hedgehog is vanaf 14 februari 2020 te zien in de bioscoop.