The Town of Light: Deluxe Edition komt nog steeds naar de Switch

Deze psychologische horror-adventure game heeft eindelijk een release datum.

The Town of Light: Deluxe Edition is een game met nogal een verleden. De game komt origineel alweer uit 2016, met een aankondiging dat de game naar de Switch zou komen in 2018. Naast een download zou de game ook fysiek beschikbaar worden, en hij stond gepland voor de lente van 2018. Na die aankondiging bleef het echter zolang stil dat men zich afvroeg of het überhaupt nog naar de Switch kwam.

Maar voor alle horror-adventure fans hebben we goed nieuws, want de game blijkt inderdaad nog steeds naar de Switch te komen. Een vermelding van The Town of Light verscheen afgelopen week op de e-shop, en de release datum staat op 7 februari. Een trailer kun je hieronder bekijken.

The Town of Light is geïnspireerd door de geschiedenis van mentale ziektes, en dan vooral hoe deze werden behandeld in het midden van de 20e eeuw. Jij speelt als Renée, een 16 jarig meisje met symptomen van mentale ziektes, waarmee je op zoek gaat naar antwoorden op vragen uit haar jeugd. Dit doe je door de plek te onderzoeken waar zij haar jeugd doorbracht. Een donkere en emotionele reis is het gevolg.