[Review] Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX

Kun jij Stellard redden?

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX is het derde deel van de Dusk-trilogie. Net zoals zijn twee voorgangers, is dit spel al eerder verschenen op de PlayStation 3 en de PlayStation Vita. Is dit laatste deel van de Dusk-trilogie ook gelijk het beste deel? Je leest het in deze review.

Het verhaal

Als je het spel opstart, begin je met twee korte verhalen van twee verschillende personages. Het eerste verhaal is van Shallistera. Shallistera is, samen met een paar anderen, met een zandschip onderweg naar de stad Stellard. Stellard wordt beschouwd als de perfecte oase, midden in de woestijn. De stad waar Shallistera woont heeft een tekort aan water, dus ze hopen dat ze in Stellard een oplossing kunnen vinden. Ze maken onderweg een korte tussenstop waar je al begint met het verkennen van een locatie.

Het tweede verhaal gaat over Shallotte. Shallotte is een meisje die al haar hele leven in Stellard woont. Ze werkt als een alchemist, maar kan van het geld dat ze daarmee verdient niet rondkomen. Daarom heeft ze een bijbaan bij de Union. Het probleem is alleen dat ze hier de minder leuke banen krijgt. Zo mag je vrijwel gelijk de straten van Stellard gaan schoonvegen als je aan haar verhaal begint.

Na deze verhalen heb je de keuze als welke Shallie je verder wil spelen: Shallistera of Shallotte. Welk personage je ook kiest, de gameplay is ongeveer hetzelfde; het verhaal is natuurlijk wel anders. Zelf heb ik gekozen voor Shallistera. Verder heb je ook drie verschillende moeilijkheidsgraden waar je uit kunt kiezen; een makkelijkere modus die bedoelt is om alleen te spelen voor het verhaal, een normale modus om het spel te spelen zoals het bedoelt is en een moeilijkere modus bedoelt voor de ervaren spelers.

Onderweg naar Stellard wordt het zandschip waar Sallistera opzit aangevallen door een zanddraak. Hierdoor gaan ze op maximale snelheid verder om de zanddraak te ontwijken. Er is alleen één probleem; Stellard ligt al vlak voor hun. Ze rammen tegen een aantal gebouwen aan en komen zo midden in Stellard tot stilstand. Wat een binnenkomst! Een dag na het ongeluk met het zandschip, mag Shallistera eindelijk haar verhaal doen bij de Union. Hier leert ze echter dat niet alleen haar eigen stad met een tekort aan water zit, ook Stellard begint deze problemen te krijgen. Hierdoor wil ze gelijk Stellard helpen, in de hoop dat ze haar eigen stad kan redden. Gaat haar dit lukken?

Ontdek de wereld…

In de prologue leer je verschillende elementen van het spel; het verplaatsen naar andere locaties, hoe je alchemie kunt gebruiken en hoe je kunt vechten met de monsters. Elk element van het spel wordt langzaamaan opgebouwd, zodat je niet gelijk alles in een keer moet doen. Wat in dit deel anders is vergeleken met de twee eerdere delen, is dat het tijdsysteem weg is. Je hoeft geen opdrachten meer te doen, waardoor je alle tijd hebt om de wereld te verkennen. In plaats van dit tijdsysteem, heb je wel een nieuw element: de Life Tasks. Dit zijn de hoofdtaken die je moet voltooien om verder in het verhaal te komen.

Het spel is opgedeeld in meerdere locaties, die zijn verbonden met een wereldkaart. Binnen deze locaties kun je bijvoorbeeld van de ene straat naar de andere lopen, maar als je naar een volledig andere stad of naar een ruïne wilt, moet je bewegen via de wereldkaart. Deze wereldkaart houdt alle locaties bij die je hebt bezocht en die je kunt bezoeken.

De locaties zijn weer onderverdeeld in steden en andere gebieden, zoals ruïnes en natuurgebieden. In de steden kun je verschillende winkels bezoeken en met verschillende personen praten om informatie te krijgen. In de andere gebieden kun je bijvoorbeeld ingrediënten verzamelen om met alchemie medicijnen of andere voorwerpen te maken. Ook kun je daar met monsters vechten. Ook bij het rondlopen is er een nieuw element toegevoegd. Voorheen kon je de wereld altijd maar vanuit één punt bekijken. In dit deel kun je de camera vrij besturen, waardoor je om je heen kunt kijken. Dit is dus zeker een fijne verandering!

…creëer voorwerpen met alchemie…

Het alchemie-systeem van Atelier Shallie is vrijwel gelijk aan die van Atelier Escha and Logy; ook deze begint vrij simpel. In het begin kun je een select aantal voorwerpen maken. Hiervoor selecteer je welk voorwerp je wilt maken, voeg je aan elk vakje een ingrediënt toe die je eerder hebt verzameld en je maakt het voorwerp. Echter bepaalt elk ingrediënt wel de kwaliteit van het voorwerp. Zo kan een bom vrij weinig schade toedienen aan vijanden, maar met de goede ingrediënten wordt de schade veel groter. Daarnaast kun je nu ook bepaalde vaardigheden gebruiken tijdens het gebruik van alchemie om de kwaliteit van voorwerpen te verbeteren.

Hoe verder je in het spel komt, des te meer voorwerpen je kunt maken met behulp van alchemie. Ook zul je wat beter je best moeten doen om de ingrediënten te vinden natuurlijk. Wel moet je nog steeds de ingrediënten zelf uitzoeken zodat je zelf de kwaliteit bepaalt, maar wordt het niet al te ingewikkeld.

…en vecht met allerlei monsters!

Als laatste zijn er natuurlijk genoeg monsters in het spel. Aan het begin heb je gelijk al Shallie en Kortes tot je beschikking voor de gevechten. Je staat er dus gelukkig niet alleen voor! Verder bevat dit spel een turn-based gevechtssysteem. Dit betekent dat je om de beurt aanvalt.

Als het jouw beurt is om aan te vallen, heb je verschillende opties. Ten eerste kun je natuurlijk gewoon aanvallen. Verder kun je eventueel een voorwerp gebruiken. Dit kan een medicijn zijn om levenspunten terug te brengen bij een personage, of het kan een bom zijn (die je met alchemie hebt gemaakt) zodat je meer schade aan een monster toebrengt. Ook kun je vaardigheden gebruiken. Het gebruik van deze vaardigheden kost magic points, waar je maar een beperkt aantal van hebt. Je moet dit dus tactisch gebruiken. Na elke aanval, wordt je burst-balk iets aangevuld. Zodra deze vol is, zijn jouw aanvallen tegen de vijanden een stuk sterker. Ook kan je een vijand duizelig maken door meerdere aanvallen op hem uit te voeren. Hierdoor kan hij voor een bepaalde tijd niet meer vechten.

Als het jouw beurt is om te verdedigen, heb ook jij de mogelijkheid dat jij duizelig wordt. Hierdoor zul je de volgende beurt niet kunnen aanvallen. Als je een gevecht hebt gewonnen, krijg je weer verschillende ingrediënten die je kunt gebruiken voor je alchemie.

Audiovisueel

Ook al is het af en toe duidelijk zichtbaar dat dit echt een spel is van een paar jaar geleden, de game oogt over het algemeen beter dan zijn twee voorgangers. Verder is de wereld kleurrijk, zoals we gewend zijn van de Atelier-serie. Ook zien de beelden van stilstaande cutscenes er schitterend uit.

Qua muziek is er overal een vrolijk deuntje, maar als je een gevecht ingaat, wordt het tempo van de muziek wat verhoogd. Niet overal is meer een rustig deuntje te horen, wat voor meer afwisseling zorgt en waardoor je de deuntjes niet zat wordt. Verder is een deel van de dialogen voorzien van stemacteerwerk.

Conclusie

In Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX zijn een aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de eerste twee delen. Deze veranderingen maken het spel een stuk aangenamer en laten dit deel wat moderner aanvoelen. Daarnaast kun je nu ook kiezen uit drie moeilijkheidsgraden, waardoor ze het punt dat de gevechten soms wat makkelijk zijn hebben aangepakt. Al met al is dit een zeer vermakelijke game geschikt voor mensen die net beginnen met de Atelier-spellen, maar ook voor de mensen die wat meer uitdaging zoeken in een spel.

Eindcijfer: 7.1