Nieuwe screenshots van My Hero One’s Justice 2

Plus Ultra!

Bandai Namco heeft nieuwe screenshots gedeeld over het aanstaande vechtspel. In deze screenshots zien we de schurk Kendo Rappa, een van de volgelingen van grote maffia schurk Overhaul. De nieuwe screenshots kun je hieronder bekijken.

My Hero One’s Justice 2 is een 3D-vechtgame met een grote selectie aan personages uit de bekende My Hero Academia-serie. In het spel kun je offline het opnemen tegen de computer, maar ook online zal je kunnen strijden tegen andere mensen. Het tweede deel houdt hetzelfde gevechtssysteem aan als het origineel.