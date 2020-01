Nieuwe screenshots Switch-versie Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

You’ll never see it coming!

Atlus heeft de Nintendo eShop-pagina van Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers online gezet, met daarbij een zestal nieuwe screenshots van de game. Aan de knoppen op de beelden te zien, gaat het om directe beelden uit de Nintendo Switch-versie van de game. Persona 5 Scramble is de nieuwste Warriors-crossover en combineert elementen uit deze en de Persona-serie. Het verhaal speelt zich af na dat van Persona 5.

Er is op dit moment nog geen officiƫle bevestiging dat Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers naar het Westen gaat komen. In Japan zal de game volgende maand op 20 februari verschijnen voor zowel de Nintendo Switch als PlayStation 4. Spelers die opgeslagen gegevens van Super Smash Bros. Ultimate op hun Switch hebben, krijgen extra muziek uit Persona 5 om in de game te gebruiken.