Automachef krijg Lunar update

Nog meer hersenkrakende puzzels, robots en fastfood!

Eerder vandaag hebben jullie kunnen lezen dat Overcooked! 2 een update heeft gekregen welke helemaal in het teken staat van het jaar van de rat. Om dezelfde reden heeft ook Automachef een gratis update rondom deze Chinese traditie gekregen.

In het puzzelspel Automachef is het de bedoeling dat je automatische keukens bouwt voor een robot-achtige fastfood-tycoon die gelooft dat hij een mens is. Toen de game uitkwam had het 30 uitgebreide levels en nog eens 10 bonus levels. De update die vandaag uitkwam heeft er voor gezorgd dat er nog meer machines, ingrediƫnten en gerechten bij zijn gekomen.

Hieronder is de trailer van de Lunar update te bekijken.

Hoop jij dat er in de toekomst nog meer updates komen voor deze titel? Laat het ons weten in de reacties.