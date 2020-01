[Review] Oddworld: Stranger’s Wrath HD

Blijft deze vijftien jaar oude game nog overeind staan op de Nintendo Switch?

Oddworld: Stranger’s Wrath verscheen oorspronkelijk in 2005 voor de Xbox. Het spel werd destijds lovend ontvangen en werd later ook nog opnieuw uitgebracht op verschillende andere platformen. Ook de Nintendo Switch krijgt nu een eigen versie. Hoe pakt deze vijftien jaar oude titel nu nog uit?

Een gekke cowboy als premiejager

Wie de oorspronkelijke Oddworld-spellen heeft gespeeld, zal meteen bij het begin van het spel merken dat twee bekende personages niet meer aanwezig zijn. Munch en Abe zijn in dit spel vervangen door een premiejager genaamd Stranger. Met dit spel zijn de makers duidelijk een nieuwe weg ingeslagen ten opzichte van de eerdere spellen in de serie. Oddworld: Stranger’s Wrath is een actie-avonturenspel waarin jij in de huid kruipt van Stranger. Deze premiejager gaat met zijn kruisboog op pad om gevaarlijke schurken uit te schakelen. Stranger is een nogal opvallend personage, een soort cowboy met gekke lage stem. Hij past echter wel perfect bij de setting van het spel, niet al te serieus en met de nodige humor.

Schieten met beestjes

Oddworld: Stranger’s Wrath begint een beetje onduidelijk qua verhaal. Veel meer dan dat je een grote hoeveelheid geld nodig hebt, krijg je nog niet te horen. Daar kom je later in het verhaal beetje bij beetje achter. Het spel kent een open wereld en in het begin zul je vooral de basis gaan leren door een aantal dorpjes te bezoeken. Zodra je er echt klaar voor bent, ga je op pad met je kruisboog. Dit is echter geen gewone kruisboog; Stranger gebruikt namelijk levende munitie in de vorm van beestjes die je moet moet zien te pakken om als munitie te kunnen gebruiken. Dit is ook nu nog steeds een leuk concept.

Leuk is ook dat je verschillende soorten beestjes hebt die allemaal wat anders doen als je ze afschiet. Zo heb je Chippunks, die vijanden kunnen lokken, waarna je de vijanden met spin-achtige Bolamites kunt inpakken met een web. Ook heb je Thudslugs welke met hun enorme schild perfect zijn om vijanden op de grond te rammen. De verschillende beestjes hebben dus verschillende kenmerken wanneer ze als munitie functioneren, aan jou de taak om het juiste beestje in die situatie te gebruiken. Dit systeem brengt de nodige variatie met zich mee en geeft zeker een originele twist aan het genre. Zeker bij eindbazen zul je goed moeten afwegen hoe je het gevecht gaat aanpakken.

Een oude game

Je kon net al lezen dat Oddworld: Stranger’s Wrath een spel is van zo’n 15 jaar oud. Helaas is dat op sommige punten dan ook te merken. De gehele wereld is beduidend minder groot dan we tegenwoordig gewend zijn en met name de slimheid van de AI-tegenstanders laat soms te wensen over. Vijanden zijn jou soms wel erg snel kwijt en reageren niet altijd even logisch. Het verhaal is daarnaast niet al te boeiend en de replaywaarde is niet hoog. Wanneer je het avontuur uit hebt gespeeld is er eigenlijk weinig om voor terug te keren.

Ook op visueel gebied is helaas ook duidelijk te merken dat we hier met een oudere titel te maken hebben. Overgoten met een HD-sausje oogt de Nintendo Switch-versie duidelijk beter dan het origineel of de later verschenen Playstation 3-versie. Met 60 frames per seconde draait de titel daarnaast prima. Het zijn met name de kwaliteit van de textures en de voor huidige standaarden saaie omgevingen die de leeftijd van het spel verraden. Het geluid van het spel doet het dan wel weer erg goed. Personages hebben nog steeds de bekende grappige stemmen, de achtergrondmuziek past nog steeds prima het spel en hier valt al met al weinig te klagen.

Prijskaartje

Deze review klinkt dan misschien wel overwegend negatief, tegenover het feit dat je op verschillende gebieden ziet dat we met een oude titel te maken hebben, staat wel een gereduceerd prijskaartje. Oddworld: Stranger’s Wrath kun je voor €29,99 aanschaffen in de eShop en daarmee krijg je nog steeds een vermakelijke en grappig titel. Gelukkig is de humor prima overeind gebleven, ook in deze tijd zal je nog regelmatig moeten lachen om de gekke opmerkingen en uitdrukkingen in het spel!

Conclusie

Oddworld: Stranger’s Wrath heeft duidelijk last van zijn leeftijd en kan simpelweg niet voldoende meer meekomen in de huidige tijd. Dit is vooral te merken aan de replaywaarde, beperkte open wereld en de graphics. Voor net geen €30 krijg je echter wel een HD-remake van een klassieker uit begin jaren 2000 waarbij met name de humor goed overeind is blijven staan en de originele gameplay ook nu nog best leuk is.

Eindcijfer: 6.6