[Review] Lumini

De zoektocht naar een veilige leefomgeving.

Het is inmiddels alweer zo’n vijf jaar geleden dat ontwikkelaar Speelbaars en uitgever 2Awesome Studio het spel Lumini op de markt brachten. Deze side-scrolling actie-avonturen game won toendertijd meerdere prijzen. Nu bevinden we ons al in 2020, maar weet Lumini zich nog steeds staande te houden? Je leest het in deze review.

Gameplay

In Lumini neem jij de leiding over een groep onschuldige vliegende beestjes, genaamd Lumini. Dit doe je omdat hun leefomgeving helemaal is verwoest nadat ze een lange tijd zijn weggeweest. Het is nu aan jou de taak om deze Lumini naar een nieuwe en veilige leefomgeving te brengen, maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf.

Om te beginnen zijn er vier verschillende kleuren Lumini aanwezig welke allemaal verschillende eigenschappen hebben. Zo kan het rode beestje vijanden verslaan, het gele beestje een stroomschok afvuren en het blauwe beestje voor een periode snel vliegen. Maar wat doet het vierde, paarskleurige beestje dan? Met die kleur Lumini begin je de wereld te verkennen zonder enige toevoeging. Wat ik heel jammer vind, is dat er verder niet heel veel met dit concept gedaan is. Af en toe versla je wat vijanden of vlieg je wat sneller omdat je een lange afstand moet afreizen, maar verder wordt er bij de puzzels niks met deze verschillende eigenschappen van de Lumini gedaan. De puzzels hadden dan namelijk een stuk interessanter geworden.

Een mooie en rustgevende ervaring

Ondanks dat Lumini geen ingewikkelde puzzels of veel actie heeft, is dat uiteindelijk ook niet waar het spel om draait. De game wil graag de speler een mooie ervaring meegeven en dat is zeker gelukt. Tijdens de reis kom je langs verschillende omgevingen die voornamelijk ondergronds plaatsvinden. Alhoewel dit misschien eentonig klinkt, is dat absoluut niet het geval. Je komt namelijk genoeg verschillende plekken tegen waaronder kristalgrotten en een soort ondergrondse jungle.

Jammer genoeg kun je niet lang van de prachtige omgevingen en lieve beestjes genieten. Ik had het spel namelijk al binnen 2 uur uitgespeeld. Ja, je speelt daarna een moeilijke modus vrij, maar verder zal dit buiten de moeilijkheidsgraag niet veel extra’s toevoegen aan de algehele belevenis.

Audiovisueel

De muziek die in dit spel gebruikt wordt is in één woord prachtig. Het is namelijk rustgevend, wat heel erg bij het type spel past, maar tegelijkertijd ook heel krachtig. Dit zorgt ervoor dat de acties die je uitvoert of dingen die je ziet juist sterker overkomen. Hierdoor is het totaal plaatje van de game een flink stuk beter.

Helaas ben ik over het visuele gedeelte iets minder te spreken. Het menu, wat je overigens niet vaak ziet, ziet er vrij gedateerd uit. Ook zijn er een aantal grafische bugs aanwezig. De belichting klopt bijvoorbeeld niet altijd en het is in sommige situaties zelfs mogelijk om onder de grond te kijken, terwijl dit natuurlijk niet de bedoeling is. Als je door deze dingen heen kunt kijken, is het verder een prachtige en vooral kleurrijke game, al helemaal in combinatie met de muziek.

Conclusie

Als je opzoek bent naar een game waar veel actie in zit, is dit helaas niet het spel voor jou. De game heeft namelijk een hele rustige sfeer waardoor de speler helemaal tot zichzelf en uiteraard tot het spel kan komen. Ondanks dat Lumini grafisch niet altijd even sterk is en de puzzels niet lastig zijn, zorgt de muziek ervoor dat algehele beleving prima in orde is.

Eindcijfer: 6,8