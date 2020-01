Nintendo wint rechtszaak tegen Duitse en Noorse consumentenbond over eShop pre-orders

De digitale winkel hoeft zijn retourneringsbeleid niet aan te passen.

Na een twee jaar durende juridische strijd tussen Nintendo en de Duitse Verbraucherzentrale Bundesverband en de Noorse Forbrukerrådet – de consumentenbonden van de landen – ten einde. Nintendo werd ervan beschuldigd zowel Noorse als EU-wetgeving te overtreden door gebruikers niet de mogelijkheid te geven pre-orders te annuleren en hun geld terug te krijgen in de Nintendo eShop. Als verdediging gaf Nintendo aan dat de koopovereenkomst is afgerond op het moment dat een game voorgeïnstalleerd wordt op een console.

Nu is bekend dat Nintendo deze zaak gewonnen heeft. De rechter heeft bepaald dat de videogamegigant geen wetten en regelgeving heeft overtreden. Hiermee is echter nog geen definitief einde gekomen aan het conflict, want de tegenpartij is inmiddels al in hoger beroep gegaan tegen de rechterlijke uitspraak. Een nieuwe uitspraak laat echter nog even op zich wachten, want dit proces kan nog zeker anderhalf jaar duren.

