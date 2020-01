Grote veranderingen in Pokémon TCG met de komst van Sword & Shield

Elke generatie Pokémon-games brengt een verandering met zich mee naar het Trading Card Game. Zo ook Sword & Shield.

De nieuwe regels zullen gaan gelden vanaf 21 februari 2020. Op dat moment worden de Sword & Shield kaarten legaal op toernooien en worden er enkele regels toegevoegd en verandert. Het begint al bij de eerste beurt. Tot nu toe was het namelijk zo dat de speler die als eerste is niet mag aanvallen. Als extra regel komt er nu bij dat je in de eerste beurt ook geen supporter kaart mag spelen.

Vervolgens zijn er veranderingen in de ‘weakness’ en ‘resistance’ van kaarten toegepast. Vanaf de nieuwe serie zal ‘resistance’ voor een type zorgen voor 30 minder schadepunten. Alle oude kaarten houden echter de twintig minder schade, zoals op de kaarten staan. ‘Weakness’ is ook aangepast zo zijn er de volgende aanpassingen gedaan:

Water-type Pokémon: In plaats van zwak tegen gras nu zwak tegen elektriciteit.

In plaats van zwak tegen gras nu zwak tegen elektriciteit. Psychische-type Pokémon: In plaats van zwak tegen duisternis nu zwak tegen psychisch.

In plaats van zwak tegen duisternis nu zwak tegen psychisch. Duisternis-type Pokémon: In plaats van zwak tegen vecht-types nu zwak tegen gras.

In plaats van zwak tegen vecht-types nu zwak tegen gras. Pokémon kunnen tevens nu opeens zwak zijn tegen een type, terwijl dat vroeger niet was.

Met de X&Y-games werd de Fairy-type toegevoegd aan het spel, nu twee generaties later gaan de feeën weer verdwijnen. Pokémon met het Fairy-type in de video games zullen vanaf nu gedrukt worden als psychische Pokémon. Gif Pokémon zullen vanaf nu niet meer als psychisch gedrukt worden, maar als duisternis Pokémon

Kaartaanpassingen

Verschillende oude kaarten krijgen nieuwe teksten, oudere versies mogen nog gebruikt worden met als voorwaarde dat ze gebruikt worden alsof de nieuwe tekst erop staat.

De professor kaart zal vanaf nu Professor’s Research heten. In plaats van dat elke professor een eigen kaart krijgt, zal nu de naam van de professor in de rechter-bovenhoek staan.

Pokémon Checkup

Tussen twee beurten in had je eerst de term “between turns”. Dit gaat vanaf nu Pokémon Checkup heten. Op dit moment worden Pokémon nagekeken voor status effecten, zoals ‘burned’. Bovendien kunnen effecten van Pokémon- en Trainer-kaarten geactiveerd worden.

Condities zoals ‘burned’ konden altijd al verwijdert worden met een kaart. Nu zal er echter een term bij horen. Bij het verwijderen van schade, heel je je Pokémon. Bij het verwijderen van een conditie, ‘recover’ je je Pokémon.

Regulatie letters

Onderaan de kaarten van Sword & Shield is een wit vakje te vinden met de letter D. Dit gaat het makkelijker maken om in de toekomst te zien welke kaarten legaal zijn in een toernooi. In de toekomst zullen deze meer betekenis gaan krijgen.

Bron