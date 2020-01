[Gerucht] Mogelijke Switch Pro gebruikt niet Nvidia’s Tegra X1+ Chip

Kunnen we dit nog een Switch Pro noemen?

Geruchten en speculatie over een Pro-versie van de Nintendo Switch gaan al een tijdje rond. Nintendo zelf blijft nog erg stil over het onderwerp en heeft vorig jaar rond E3 zelfs bevestigd dat er geen concrete plannen zijn voor een verbeterde versie van hun hybride console. Desalniettemin komen uit verschillende bronnen berichten dat Nintendo wel degelijk bezig is met een nieuwe versie van de Switch en dat deze dit jaar nog moet verschijnen.

De website Wccftech heeft nu naar buiten gebracht dat Nintendo naar verluid niet de nieuwe Tegra X1+ chip zal gebruiken, maar een nieuwe, op maat gemaakte chip, gebaseerd op de Voltra-chips. Met deze nieuwe chip zal de Switch echter geen significante boost krijgen in prestaties of op grafisch gebied. Dit betekent dus dat de volgende Switch volgens de bron van Wccftech geen 4K-ondersteuning zal hebben. Daarnaast zou de productie voor deze nieuwe Switch nog niet begonnen zijn, waardoor de console niet in 2020 zal verschijnen.

Zoals altijd moeten we deze geruchten met een korreltje zout nemen. Volgens Wccftech gaat het om een betrouwbare bron die in het verleden vaker juiste informatie gaf over mobiele telefoons, maar resultaten uit het verleden geven natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

