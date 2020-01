Data Pokémon World Championships onthuld

Dit jaar zijn de Pokémon World Championships in Londen. Vandaag is onthuld op welke dagen het gehouden wordt en welk gebouw gebruikt gaat worden.

Net als voorgaande jaren zal de Play! Pokémon competitieve league een wereldkampioenschap krijgen. Dit jaar voor het eerst zal het evenement plaatsvinden in Europa en onze buren in Engeland zullen de host zijn voor de verschillende toernooien. Van 14 tot en met 16 augustus zal het London ExCeL International Exhibition Centre helemaal ondergedompeld worden in Pokémon. Net als voorgaande jaren zal er een specifiek thema gebruikt worden, die op een later tijdstip onthuld zal worden.

Inmiddels is wel al bekend dat de officiële Pokémon Center pop-up winkel weer terugkomt. Deze was eerder al te vinden in Londen vanwege de release van Pokémon Sword & Shield. Meer informatie en vereisten om mee te doen aan de Pokémon World Championships vind je hier. Er zijn in elk geval geweldige prijzen te winnen, dus mocht je zeker zijn van je vaardigheden, doe dan vooral mee.