The Walking Dead: Season 2 en New Frontier nu uit op de Nintendo Switch

Het verhaal van Clementine gaat verder…

Even geleden gaf de publisher Skybound Games aan dat zowel The Walking Dead: Season 2 en New Frontier later zouden worden uitgebracht dan gepland. Nieuwe releasedata voor deze twee titels werden echter niet gegeven.

Nu, een paar maanden later, verschijnen de twee titels dan eindelijk op de Nintendo Switch eShop. Beide titels kosten € 14,99 en zetten de reis van de bekende Clementine voort.

Kun jij het verhaal in een verwoeste wereld tot een gelukkig einde brengen? Of maak je de verkeerde keuzes en komen er meer mensen om dan dat je zou willen? Choose wisely!