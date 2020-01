Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution volgende maand op Netflix

Op 27 februari, Pokémon Day voor de Pokémon-fanbase, zal de CGI-remake van de allereerste Pokémon film, Mewtwo Strikes Back, verschijnen op Netflix.

In 1998 verscheen in Nederland de eerste Pokémon-film Mewtwo tegen Mew. Meer dan twintig jaar later maakt de film een terugkeer in een volledig nieuwe stijl. Geen simpele HD-upgrade, maar van de grond af aan gemaakt. In tegenstelling tot klassieke animatie is er gebruik gemaakt van CGI, Computer Generated Images, om een 3D-stijl te krijgen. Hierdoor krijgt de film een compleet andere uitstraling en zijn er meer details te zien. Zo heeft bijvoorbeeld kleding meer details, maar ook Pokémon zien er echter uit.

Mocht je nog niet weten waar de film over gaat, dan is hier een korte samenvatting. Mewtwo Strikes Back begint wanneer onderzoekers een fossiel achterblijfsel van Mew vinden. Mew wordt gezien als de sterkste Pokémon ooit en de onderzoekers willen hem klonen. Het leidt tot de creatie van de Pokémon Mewtwo. Mewtwo is gemaakt om als wapen gebruikt te worden door Team Rocket en wanneer hij daar achter komt, wordt hij woest. Mewtwo ontsnapt en begint met het plannen van wraak op de mensheid.

Bekijk hieronder de eerste Nederlandse trailer.