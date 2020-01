Nieuwe multiplayer test aangekondigd voor Mario Kart Tour

Dit keer is de test toegankelijk voor iedereen!

Mario Kart Tour is al even uit voor je mobiel, alleen is er één functie die al sinds het begin niet beschikbaar is, online play. Nu kunnen mensen alleen met computers spelen die doen alsof ze andere gebruikers zijn. In de toekomstige multiplayer test kun je het tegen echte spelers opnemen.

De vorige test was alleen beschikbaar voor gebruikers met een “Gold Pass”. Dit keer is de test beschikbaar voor iedereen, de Gold Pass is dus niet een vereiste. Precieze data voor de multiplayer test wilt Nintendo nog niet aankondigen. Er wordt enkel gezegd dat er “binnenkort” meer nieuws komt over de data.

Wat vindt jij van deze nieuwe functie? Is het een reden voor jou om Mario Kart Tour weer te gaan spelen?