Gametoernooien op Heroes Dutch Comic Con onthuld

Op 28 en 29 maart is het weer tijd voor een nieuwe Comic Con en ook tijdens deze editie worden er meerdere toernooien georganiseerd.

Aanwezigen van de voorjaarseditie van Comic Con krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor verschillende toernooien. Voor €5,- (naast het bedrag om Comic Con binnen te komen) kun je mee doen aan één van de volgende toernooien:

League of Legends (5vs5)

Overwatch (6vs6)

Super Smash Bros. Ultimate (zaterdag 1vs1; zondag 2vs2)

Door deel te nemen maak je kans op echte geldprijzen zoals bij de 1vs1 bij Smash Ultimate waarbij de hoofdprijs €200,- is. Voor Overwatch en League of Legends zijn de te winnen prijzen nog niet bekend, maar die zullen in alle waarschijnlijkheid binnenkort online staan. Interesse? Voor alle specifieke details waaronder regels per spel kun je hier klikken.