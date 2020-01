Yooka-Laylee and the Impossible Lair krijgt demo

Gratis uit te proberen voor de twijfelaars.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair verscheen afgelopen jaar op de Nintendo Switch en is, in tegenstelling tot het eerste deel, vooral een sidescrolling-platformer. Dat bleek een goede zet te zijn, Yooka-Laylee and the Impossible Lair werd over het algemeen beter ontvangen dan de originele Yooka-Laylee. Mocht je echter toch nog twijfelen of het spel iets voor je is, dan is er goed nieuws.

Ontwikkelaar Playtonic heeft aangekondigd dat er zeer binnenkort een demo van de game beschikbaar komt in de eShop. Vanaf 30 januari kun je een gratis demo downloaden van Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Wij hebben de game afgelopen jaar ook uitgebreid getest. Ben je benieuwd wat wij van de game vonden? Onze review kun je hier lezen.