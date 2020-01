Nintendo toont infographic met spellen die dit jaar naar Switch komen

Games die al bekend zijn om uit te komen in een handig overzicht.

Onlangs gaf Nintendo een presentatie welke in het teken stond van Pokémon. Veel Nintendo-fans hadden echter een gewone Nintendo Direct verwacht omdat nog onduidelijk is wat we dit jaar op de Switch kunnen verwachten. Nintendo geeft ons nu vast wat meer informatie.

Aan de hand van onderstaande infographic heeft Nintendo in beeld gebracht welke titels er dit jaar naar de Switch komen. We zien hierop 20 games, zowel first-party , als thrid-party en indies. Als laatste, en zeker niet minst belangrijke, benadrukte Nintendo dat dit lang niet alles is. Er zal nog veel worden aangekondigd om dit jaar te verschijnen.