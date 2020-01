Nintendo vraagt patent aan voor Joy-Con Strap met touch pen

Zullen we deze accessoire ooit in het echt zien?

Op 4 juni 2019 heeft Nintendo een nieuw patent ingediend, dit patent is 16 januari 2020 vrijgegeven. In dit patent is een touch pen te zien, die aan een Joy-Con bevestigd kan worden. Dit komt er eigenlijk op neer dat het een Joy-Con Strap is met een touch pen op de bovenkant.

In het patent zijn ook verschillende functies te zien voor deze accessoire. Op de eerste afbeelding zien we dat de Joy-Con de HD rumble-functie gebruikt als de touch pen een object aanraakt. In de tweede afbeelding is te zien dat er verschillende acties plaats kunnen vinden als je knoppen indrukt terwijl je met de touch pen het scherm aanraakt. Zo teken je zonder een knop in te drukken een dunne lijn, maar als je een knop tijdens het tekenen ingedrukt houdt, wordt de lijn dik.

Of deze accessoire echt uitkomt, is onbekend. Patenten worden namelijk niet altijd uitgegeven. Verder heeft Nintendo met de release van Dr. Kawashima’s Brain Training voor Nintendo Switch net een nieuwe stylus uitgebracht. Hoop jij dat deze accessoire uitkomt?