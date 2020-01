Nieuwe trailer SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD

Lukt het jou om het land Tutti-Frutti te redden?

SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD werd vorig jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch. Een release in het Westen moet begin dit jaar volgen en hieronder hebben we een nieuwe trailer van het spel voor je.

The Snack World is een media-collectie, ontwikkeld door LEVEL-5. Zo is deze collectie begonnen met een Nintendo 3DS-spel en zijn er later twee manga’s, een anime en een speelgoedlijn van uitgekomen. Je baant je in het spel een weg door willekeurig gegenereerde kerkers in een zoektocht naar zeldzame schatten. Je kunt lokaal of samen online spelen met tot drie andere spelers.

Bekijk de nieuwe trailer van SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD hieronder.