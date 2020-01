Sky: Children of the Light gepland voor de Switch, met cross-play support

De nieuwste game van de makers van Journey komt ooit naar de Switch.

thatgamestudio, de studio achter de hit-game Journey, heeft aangegeven dat hun nieuwste game Sky: Children of the Light ooit naar de Switch gaat komen. In een interview met medeoprichter en creative Director Jenova Chen werd duidelijk dat er plannen zijn om de game op verschillende systemen uit te brengen. Hij zei hierover het volgende:

“… But our game runs on iPad, on PC, it will run on console in the future. … In the future, it’s going to cross all platforms. And whether you have PlayStation or Switch we will support crossplay.”