Kunai verschijnt 6 februari op de Nintendo Switch

De metroidvania zal begin volgende maand beschikbaar zijn op de Nintendo Switch.

Uitgever The Arcade Crew en ontwikkelaar Turtle Blaze hebben bekend gemaakt dat Kunai begin komende maand op de Nintendo Switch zal verschijnen. Het spel zal vanaf 6 februari te vinden zijn in de Nintendo eShop.

In het spel heeft een traumatisch evenement plaats gevonden dat de hele balans van de wereld door elkaar heeft geschud. He menselijk leven is bijna uitgeroeid. Robots dwalen over de hele wereld rond. Je speelt als Tabby, een moordende robot met de ziel van een oude strijder. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.