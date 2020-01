Devil May Cry 3 Special Edition footage

De Nintendo Switch-versie van Devil May Cry 3 Special Edition in actie.

Devil May Cry 3 Special Edition zal vanaf 20 februari op de Nintendo Switch verkrijgbaar zijn en in onderstaande video kun je gameplay beelden van de game bekijken. Devil May Cry 3 verscheen oorspronkelijk in 2005 voor de Playstation 2 en speelt zich af voor de gebeurtenissen van het eerste deel. De game komt, in navolging op de eerste twee delen, nu ook naar de hybride console van Nintendo.

Devil May Cry 3 Special Edition krijgt verbeterde graphics ten opzichte van het origineel alsmede een Switch-exclusieve Free Style mode. Deze mode zorgt ervoor dat je makkelijker van vechtstijl kan wisselen, net zoals in Devil May Cry 5. Het spel zal voor 19,99 euro te downloaden zijn in de eShop. Hoe dit derde deel er op de Switch uitziet, kun je hieronder bekijken.