[Review] Atelier Escha and Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX

Word jij de eerste alchemist die de verlaten ruïnes verkent?

Atelier Escha and Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX is het tweede deel van de Dusk-trilogie. Net zoals Atelier Ayesha is ook dit spel al eerder verschenen op de PlayStation 3 en PlayStation Vita. Doordat dit deel een vervolg is van Atelier Ayesha en doordat het in hetzelfde universum afspeelt, zul je een hoop bekenden tegenkomen. Weet Atelier Escha and Logy Atelier Ayesha te overtreffen?

Het verhaal

Zodra je het spel opstart, krijg je de keuze om het avontuur aan te gaan met Escha Malier of Logix “Logy” Fiscario. Afhankelijk van deze keuze zijn er een paar verschillende cutscenes, maar verder is het verhaal vrijwel gelijk. Zelf ben ik voor Logy gegaan. Logy is een jongen die zijn leven in Central City achter zich laat om in Colseit deel te nemen aan een ontwikkelingsproject. Zodra Logy aankomt in Colseit, komt hij gelijk in aanraking met Escha; beiden starten namelijk tegelijk met hun baan als alchemist bij de Research & Development-afdeling van de overheid.

De stad Colseit is begonnen als een klein boerendorp, gespecialiseerd in appels. Toen de regering van Central City geïnteresseerd raakte in de ruïnes waar Colseit op gebouwd is, groeide de stad immens snel. Het kreeg namelijk heel veel bezoek van luchtschepen van Central City. Toch heeft men de ruïnes onder Colseit nog altijd niet verkend. Zullen Escha en Logy de eersten zijn die deze ruïnes gaan verkennen?

Ontdek de wereld…

Zodra je het spel opstart, begin je met een introductie die vrij langdradig is. In deze introductie leer je verschillende elementen van het spel; het verplaatsen naar andere locaties, hoe je alchemie kunt gebruiken en hoe je kunt vechten met de monsters. Verder wordt er vooral door elk karakter heel veel tegen je gepraat. Elk element van het spel wordt langzaamaan opgebouwd, zodat je niet gelijk alles in een keer moet doen. Verder maakt dit spel gebruik van een systeem die bijhoudt op welke dag, van welke maand en van welk jaar je bent. Dit systeem heeft in het algemeen niet heel veel invloed, behalve als je echt heel langzaam bent met alles.

Het spel is opgedeeld in meerdere locaties, die zijn verbonden met een wereldkaart. Binnen deze locaties kun je bijvoorbeeld van de ene straat naar de andere lopen, maar als je naar een volledig andere stad of naar een ruïne wilt, moet je bewegen via de wereldkaart. Deze wereldkaart houdt alle locaties bij die je hebt bezocht en die je kunt bezoeken. Als je je binnen een locatie van de ene plek naar een andere wilt verplaatsen, kost dit geen tijd. Wil je echter van de ene locatie naar de andere gaan, kan dit één tot meerdere dagen kosten.

De locaties zijn weer onderverdeeld in steden en andere gebieden, zoals ruïnes en natuurgebieden. In de steden kun je verschillende winkels bezoeken en met verschillende personen praten om informatie te krijgen. In de andere gebieden kun je bijvoorbeeld ingrediënten verzamelen om met alchemie medicijnen of andere voorwerpen te maken. Ook kun je daar met monsters vechten.

In Colseit heb je ook nog het gebouw waar jij jouw werk uitvoert. Dit werk bestaat uit twee elementen. Allereerst heb je een pagina met opdrachten wat eruit ziet als een bingokaart. Dit is een rooster van vijf bij vijf wat bestaat uit 25 opdrachten waar je vier maanden de tijd voor hebt. Deze tijd is ruim voldoende. In het midden van deze “bingokaart” staat jouw hoofdtaak. Daar omheen heb je allerlei andere taken die je tegelijk met de hoofdtaak kunt uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld taken als creëer een bepaald voorwerp, versla een bepaald aantal monsters of koop een bepaald product. Verder kun je ook nog opdrachten van bewoners aannemen, waarvoor je voorwerpen moet creëren met behulp van alchemie of bepaalde monsters moet verslaan.

…creëer voorwerpen met alchemie…

Het alchemie-systeem van Atelier Escha and Logy is vrijwel gelijk aan die van Atelier Ayesha; ook deze begint vrij simpel. In het begin kun je een select aantal voorwerpen maken. Hiervoor selecteer je welk voorwerp je wilt maken, voeg aan elk vakje een ingrediënt toe die je eerder hebt verzameld en je maakt het voorwerp. Echter bepaalt elk ingrediënt wel de kwaliteit van het voorwerp. Zo kan een bom vrij weinig schade toedienen aan vijanden, maar met de goede ingrediënten wordt de schade veel groter. Daarnaast kun je nu ook bepaalde vaardigheden gebruiken tijdens het gebruik van alchemie om de kwaliteit van voorwerpen te verbeteren.

Hoe verder je in het spel komt, des te meer voorwerpen je kunt maken met behulp van alchemie. Ook zul je wat beter je best moeten doen om de ingrediënten te vinden natuurlijk. Wel moet je nog steeds de ingrediënten zelf uitzoeken zodat je zelf de kwaliteit bepaalt, maar wordt het niet al te ingewikkeld.

…en vecht met allerlei monsters!

Als laatste zijn er natuurlijk genoeg monsters in het spel. Aan het begin heb je gelijk al Escha, Logy en de broer van Escha tot je beschikking voor de gevechten. Je staat er dus gelukkig niet alleen voor! Verder bevat dit spel een turn-based gevechtssysteem. Dit betekent dat je om de beurt aanvalt.

Als het jouw beurt is om aan te vallen, heb je verschillende opties. Ten eerste kun je natuurlijk gewoon aanvallen. Verder kun je eventueel een voorwerp gebruiken. Dit kan een medicijn zijn om levenspunten terug te brengen bij een personage, of het kan een bom zijn (die je met alchemie hebt gemaakt) zodat je meer schade aan een monster toebrengt. Ook kun je vaardigheden gebruiken. Het gebruik van deze vaardigheden kost magic points, waar je maar een beperkt aantal van hebt. Je moet dit dus tactisch gebruiken. Zodra je aanvalt, kan een teamgenoot ook gelijk daarna nog een aanval uitvoeren. Dit kan echter alleen als de support bar vol is, wat gebeurt door aanvallen uit te voeren. Wat in dit spel anders is vergeleken met het eerste deel van de Dusk-trilogie, is dat je nu één algemene support bar hebt die door elk personage kan worden gebruikt.

Als het jouw beurt is om te verdedigen, heb je ook weer een aantal opties. Zo kun je zelf de klap opvangen, maar je kan er ook voor kiezen om een ander personage de klap op te laten vangen. Dit kan ook weer alleen als de support bar vol is. Als je een gevecht hebt gewonnen, krijg je weer verschillende ingrediënten die je kunt gebruiken voor je alchemie.

Audiovisueel

Dat dit een spel is van een paar jaar geleden, is zeker te zien. De resolutie van het spel is opgeschroeft, maar je kunt wel duidelijk zien dat de details niet heel scherp zijn. Echter is de wereld kleurrijk, zoals we gewend zijn van de Atelier-serie. Ook zien de beelden van stilstaande cutscenes er schitterend uit.

Qua muziek is er overal een vrolijk deuntje, maar als je een gevecht ingaat, wordt het tempo van de muziek wat verhoogd. Niet overal is meer een rustig deuntje te horen, wat voor meer afwisseling zorgt en waardoor je de deuntjes niet zat wordt. Verder is een deel van de dialogen voorzien van stemacteerwerk.

Conclusie

Atelier Escha and Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX is een goede opvolger van Atelier Ayesha. Het heeft wel nog steeds een introductie die wat langdradig is en het heeft niet een hele hoge moeilijkheidsgraad. Echter zijn de vernieuwingen in dit tweede deel wel een duidelijke vooruitgang ten opzichte van het eerste deel. Mocht je willen beginnen met de Atelier-serie en vind je het niet erg om je door de introductie heen te bijten, dan is dit spel zeker een aanrader.

Eindcijfer: 6,9