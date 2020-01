20 Zelda-uitdagingen in 20 minuten in Nintendo Minute

Bekijk hier de eerste Nintendo Minute van 2020.

Kit en Krysta zijn weer terug met een nieuwe Nintendo Minute! In deze eerste video van het jaar proberen Kit en Krysta zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Alhoewel het eerst de bedoeling was dat ze 20 opdrachten zouden uitvoeren, hebben ze er uiteindelijk voor gekozen het net iets anders te doen.

Ben je benieuwd naar de Nintendo Minute van deze week? Bekijk dan onderstaande video.

Hoeveel uur heb jij The Legend of Zelda: Breath of the Wild al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties.