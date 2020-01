Witch & Hero 2 krijgt launch-trailer

Na de eerdere release in Japan is de game nu ook hier verkrijgbaar in de eShop.

Witch & Hero 2 is sinds gisteren verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en bij de release is onderstaande launch-trailer vrijgegeven. Witch & Hero is een actiespel in 8-bitstijl. Je speelt als held met een heks aan je zijde om zo samen de strijd aan te gaan. Tijdens je avontuur bundel je de krachten van beide personages. Terwijl de held fysiek juist sterk is, kun je met de heks bijvoorbeeld magie gebruiken. De game kent verschillende levels met telkens een eindbaas om te verslaan. Naast de pixelgraphics en geluid in 8-bitstijl, kenmerkt het spel zich door relatief eenvoudige besturing.

Witch & Hero 2 is nu verkrijgbaar voor 4,99 euro. Onderstaande trailer geeft je alvast een indruk van de game.