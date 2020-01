Switch beelden Not Tonight: Take Back Control edition

Mag ik je I.D. even zien?

Een Switch gameplay video van Not Tonight is op het internet verschenen, geplaatst door youtube kanaal Handheld Players. De game komt op 31 januari naar de Switch, onder de volledige naam: Not Tonight: Take Back Control Edition. De trailer kun je hieronder bekijken.

Not Tonight speelt zich af in een alternatief Groot-Brittanni√ę , waar de Brexit onderhandelingen zijn stukgelopen en een extreem rechtse overheid de macht heeft overgenomen. Burgers met een Europese achtergrond zijn bijeengebracht en verbannen. Ook jij bent verdrongen uit je vorige leven, en nu probeer je te overleven in een freelance economie met een politiek klimaat waarin elke beslissing telt… Vecht je tegen het verzet of houd je je koest in de hoop dat het allemaal wel weer goed komt?