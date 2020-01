Nieuwe trailer Temtem

De trailer focust zich op de gevechten, het fokken en de endgame van Temtem.

Crema en Humble bundle hebben een nieuwe trailer van Temtem online gezet, de “creature collecting MMO” die veel wegheeft van Pokémon. De trailer kun je hieronder bekijken.

Temtem speelt zich af op de zes in de lucht zwevende eilanden van Archipelago. Hier zul je de omgeving kunnen ontdekken, tegen trainers vechten, wilde Temtem temmen en vangen en vechten in gyms. Hiernaast heeft het ook nog een aantal unieke eigenschappen, zoals het customizen van je personage en het aanzetten van de multiplayer! De game is immers een MMO (Massive Online Multiplayer) Waarbij je niet alleen kunt ruilen met andere spelers, maar ze ook kunt zien lopen in Archipelago. Je zult zelf het gehele spel kunnen uitspelen met een vriend!