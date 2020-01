Sakurai onthult Fighter Pass Vol. 2

Na de onthulling van Byleth als de vijfde vechter van de Fighters Pass, onthulde Sakurai meer details over toekomstige DLC.

Eerder bevestigde Masahiro Sakurai al dat er na de Fighters Pass nog meer DLC zou komen. In eerste instantie werd echter gedacht aan nog een paar personages, zonder een nieuwe Fighters Pass. Nu is onthuld dat er maar liefst zes nieuwe personages zullen verschijnen na Byleth. Wanneer de nieuwe personages uitkomen is nog niet bekend. Het is alleen onthuld dat de laatste uiterlijk 31 december 2021 beschikbaar is.

Fighters Pass Vol. 2 is vanaf 28 januari verkrijgbaar voor de prijs van € 29,99. Bij het aanschaffen van dit pakket ontvang je direct een Mii-outfit die op de Ancient Armor lijkt uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild.