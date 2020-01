Nieuwe details over Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows DLC

De volgende lading DLC voor Fire Emblem: Three Houses is onthuld.

In de Amerikaanse versie van de presentatie was er geen spoor van te bekennen, maar voor ons Europeanen zat er aan het einde van Sakurai’s presentatie nog een kleine verrassing. Er werd namelijk een trailer getoond voor aankomende DLC voor Fire Emblem: Three Houses.

De uitbreiding, die 13 februari zal uitkomen, bevat een extra verhaal dat zich al afspeelt voor de ontwakening van Byleth. In deze uitbreiding zul je nieuwe gebieden onder Garreg Mach Monastery verkennen. Hier maak je ook kennis met het geheime vierde huis van de school, de Ashen Wolves. De leden van dit huis hebben geen leraar en zullen Byleths hulp nodig hebben.

Verdere informatie is nog niet vrijgegeven, wel is het duidelijk dat we onder andere nieuwe Heroes’ Relics kunnen tegenkomen. De eerste trailer is hieronder te bekijken.