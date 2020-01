Dit keer zijn er vijf kortingsbeloningen beschikbaar.

Net zoals elke maand heeft Nintendo ook weer in januari nieuwe beloningen toegevoegd voor My Nintendo. Dit keer krijg je tegen inlevering van Platina- en Gouden Punten korting op vijf spellen voor de Nintendo 3DS. Buiten de kleinere games die elke maand worden toegevoegd, zitten er deze maand ook weer grote titels tussen. Je kunt namelijk spoken vangen in Luigi’s Mansion en vechten tegen je favorieten helden in Super Smash Bros. voor Nintendo 3DS.

Ben je benieuwd naar alle beloningen die dit keer allemaal te verkrijgen zijn? Dan is hieronder de volledige lijst te bekijken:

Platina Punten:

40% korting op Hana Samurai: Art of the Sword – tegen inlevering van 90 Platina Punten.

Gouden Punten:

30% korting op Luigi’s Mansion – tegen inlevering van 120 Gouden Punten.

40% korting op Super Smash Bros. for Nintendo 3DS – tegen inlevering van 180 Gouden Punten.

50% korting op Game & Watch Gallery 2 (Virtual Console GBC) – tegen inlevering van 20 Gouden Punten.

50% korting op Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition – tegen inlevering van 150 Gouden Punten.











Speel jij nog regelmatig op de Nintendo 3DS? Laat het ons weten in de reacties.