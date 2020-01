Eerste kijkje Animal Crossing: New Horizon manga + nieuwe karakter renders

Volg het hoofdpersonage Hana in haar reis naar de wereld van Animal Crossing

Een maandje geleden werd de officïele manga van Animal Crossing: New Horizons bekendgemaakt en nu is die dan eindelijk hier! De manga is te vinden in het blad van Ciao Magazine en volgt het hoofdpersonage Hana. Hana heeft namelijk bij een lotterij een vakantie gewonnen naar een onbewoond eiland. Welke avonturen zal Hana beleven op dit eiland? In het eerste hoofdstuk komen we al twee bekende gezichten tegen. Hana volgt twee tanooki’s genaamd Timmy & Tommy door een gat naar de wereld van Animal Crossing.

Op de laatste bladzijde kunnen lezers een Animal Crossing: New Horizons advertentie vinden. Hier zien we nieuwe karakter renders van Jay,Rosie en Goldie.

Wil je het eerste hoofdstuk zelf lezen? Bekijk dan de video van StarLitGlitch hieronder:

