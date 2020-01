Daily Nintendo zoekt nieuwe redacteur

Ben jij helemaal gek van Nintendo, volg je al het nieuws rondom Nintendo nauwlettend en wil je altijd al meeschrijven voor een Nintendo-website? Dan is dit je kans!

Om de groei van Daily Nintendo bij te houden zijn we namelijk per direct op zoek naar een nieuwe redacteur! Het huidige team bestaat uit 9 redactieleden, welke een mega gezellige groep vormen en waar jij bij aan kunt sluiten. Als redacteur schrijf je veelal nieuws én reviews voor Daily Nintendo. Dat klinkt niet alleen leuk, dat is het ook écht! Enkele redenen waarom schrijven voor Daily Nintendo écht een kans is:

Schrijven voor een erkende Nintendo-website met een enorm gezellig team

Ontvang games om te reviewen en ga mee naar evenementen

Ruimte om jouw ideeën in te brengen en Daily Nintendo verder te laten groeien

Lijkt het jou leuk om je aan te sluiten bij ons gezellige team? En voldoe je aan onderstaande eisen? Mail ons dan je motivatie en een korte introductie van jezelf op info@dailynintendo.nl. Wij nemen dan contact met je op.

– Je beheerst de Nederlandse taal goed

– Je hebt tijd om minimaal 4 nieuws-items per week te schrijven

– Je bent in staat zelfstandig naar nieuws te zoeken

– Je bent 18 jaar of ouder

We hopen snel van je te horen!