Byleth werpt zich in de strijd als vijfde Fighter Pass-vechter

Met vier legendarische wapens betreedt deze leraar het slagveld.

Tijdens de presentatie van vandaag heeft Masahiro Sakurai het vijfde en laatste personage van de eerste Fighter Pass aangekondigd. Het gaat om niemand minder dan Byleth, de protagonist uit Fire Emblem: Three Houses. Volgens Sakurai was de toevoeging van Byleth ontzettend geheim en wisten maar een aantal mensen van zijn bestaan af. De voormalige huurling komt in twee variaties naar Smash: zijn mannelijke en vrouwelijke versie.

Net als bij de andere DLC-personages heeft Sakurai geprobeerd Byleth zo uniek mogelijk te maken. Hij is namelijk niet de standaard zwaardvechter, maar kan gebruik maken van vier Hero’s Relics uit Fire Emblem: Three Houses, namelijk The Sword of the Creator, de speer Areadbhar, de pijl en boog Failnaught en de bijl Aymr. Deze wapens zorgen voor een zeer gevarieerd arsenaal aan aanvallen voor Byleth.

Met de aankoop van Byleth krijgen spelers ook toegang tot Garreg Mach Monastery als nieuw level. Hier reis je langs de verschillende delen van klooster, waaronder de markt, de eetzaal, brug en kapel. Op deze locaties tref je verschillende personages uit de game aan. Daarnaast worden elf nieuwe nummers toegevoegd, allemaal afkomstig uit Fire Emblem: Three Houses. Deze nummers zijn ook in andere Fire Emblem-levels te horen.

Byleth zal vanaf 29 januari beschikbaar zijn om te downloaden voor Fighter Pass-bezitters. Spelers die de DLC liever los kopen kunnen hem dan ook aanschaffen.