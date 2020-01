[Review] Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX

Ga mee op avontuur om Nio te redden.

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX is het eerste spel in de Dusk-trilogie. Begin 2013 kreeg het spel een eerste Engelstalige versie voor de PlayStation 3. Een jaar later kreeg het spel een plus-variant voor de PlayStation Vita. Aankomende vrijdag komt Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk dan ook daar de Switch in een DX-variant. Gaat deze variant van het spel het redden tussen de andere games?

Spirited away

In Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX speel je als Ayesha Altugle, een jong meisje dat haar eigen werkplaats heeft in een verlaten gebied. In het dagelijks leven combineert ze verschillende voorwerpen om medicijnen te maken. Op een dag vraagt ze haar jongere zusje Nio om medicinale kruiden voor haar te verzamelen in een ruïne, maar ze keert niet meer terug. Ze is compleet verdwenen. Als Ayesha haar gaat zoeken, is alleen nog haar mandje te vinden.

Wanneer ze een tijd later terugkomt in deze ruïne om het graf van haar zusje te bezoeken, gebeurt er iets mysterieus. Er verschijnen allemaal lichtgevende bloemen en even later verschijnt ook Nio daar in geestvorm. Ayesha sprint naar Nio toe, maar haar geest verdwijnt dan ook gelijk. Keithgriff Hazeldine, een alchemist die op dat moment deze ruïne aan het verkennen was, merkt dit op. Hij vertelt Ayesha dat Nio misschien nog wel terug te halen is, maar gaat Ayesha dit lukken?

Ontdek de wereld…

Zodra je het spel opstart, begin je in de werkplaats van Ayesha. Tijdens een introductie leer je verschillende elementen van het spel; het verplaatsen naar andere locaties, hoe je alchemie kunt gebruiken en hoe je kunt vechten met de monsters. Dit wordt langzaamaan opgebouwd, zodat je niet gelijk alles in een keer moet doen. Verder maakt dit spel gebruik van een systeem die bijhoudt op welke dag, van welke maand en van welk jaar je bent. Dit systeem heeft in het algemeen niet heel veel invloed, behalve als je echt heel langzaam bent met alles.

Het spel is opgedeeld in meerdere locaties, die zijn verbonden met een wereldkaart. Binnen deze locaties kun je bijvoorbeeld van de ene straat naar de andere lopen, maar als je naar een volledig andere stad of naar een ruïne wilt, moet je bewegen via de wereldkaart. Deze wereldkaart houdt alle locaties bij die je hebt bezocht en die je kunt bezoeken. Als je je binnen een locatie van de ene plek naar een andere wilt verplaatsen, kost dit geen tijd. Wil je echter van de ene locatie naar de andere gaan, kan dit één tot meerdere dagen kosten.

De locaties zijn weer onderverdeeld in steden en andere gebieden, zoals ruïnes en natuurgebieden. In de steden kun je verschillende winkels bezoeken, met verschillende personen praten om informatie te krijgen en opdrachten aannemen waarbij je dingen moet afleveren die je met behulp van alchemie maakt. In de andere gebieden kun je bijvoorbeeld ingrediënten verzamelen om met alchemie medicijnen of andere voorwerpen te maken en je kunt met monsters vechten.

…creëer voorwerpen met alchemie…

Vergeleken met Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, is het alchemie-systeem weer back to basics. Het alchemie-systeem begint dan ook vrij simpel. In het begin kun je alleen medicijnen maken. Hiervoor selecteer je welk medicijn je wilt maken, voeg aan elk vakje een ingrediënt toe die je eerder hebt verzameld en je maakt het medicijn. Echter bepaalt elk ingrediënt wel de kwaliteit van het voorwerp. Zo heb je ingrediënten die een medicijn maken waardoor je levenspunten amper worden teruggebracht, maar als je de kwaliteit van dit medicijn verbeterd, brengt het ook meer levenspunten terug.

Hoe verder je in het spel komt, des te meer voorwerpen je kunt maken met behulp van alchemie. Ook zul je wat beter je best moeten doen om de ingrediënten te vinden natuurlijk. Wel moet je nog steeds de ingrediënten zelf uitzoeken zodat je zelf de kwaliteit bepaalt en wordt het niet al te ingewikkeld.

…en vecht met allerlei monsters!

Als laatste zijn er natuurlijk genoeg monsters in het spel. Aan het begin sta je helemaal alleen in de gevechten en zijn de monsters ook nog makkelijk te verslaan. Hoe verder je in het verhaal komt, des te meer personages je krijgt die jou kunnen helpen. Dit spel bevat weer een turn-based gevechtssysteem. Dit betekent dat je om de beurt aanvalt.

Als het jouw beurt is om aan te vallen, heb je verschillende opties. Ten eerste kun je natuurlijk gewoon aanvallen. Verder kun je eventueel een voorwerp gebruiken. Dit kan een medicijn zijn om levenspunten terug te brengen bij een personage, of het kan een bom zijn (die je met alchemie hebt gemaakt) zodat je meer schade aan een monster toebrengt. Ook kun je magie gebruiken, indien mogelijk. Het gebruik van magie kost wel magic points, waar je maar een beperkt aantal van hebt. Zodra je aanvalt, kan een teamgenoot ook gelijk daarna nog een aanval uitvoeren. Dit kan echter alleen als de support bar van dat personage vol is, wat gebeurt door aanvallen uit te voeren.

Als het jouw beurt is om te verdedigen, heb je ook weer een aantal opties. Zo kun je zelf de klap opvangen, maar je kan er ook voor kiezen om een ander personage de klap op te laten vangen. Dit kan ook weer alleen als de support bar van dat personage vol is. Als je een gevecht hebt gewonnen, krijg je weer verschillende ingrediënten die je kunt gebruiken voor je alchemie.

Audiovisueel

Dat dit een spel is van een paar jaar geleden, is zeker te zien. De resolutie van het spel is opgeschroeft, maar je kunt wel duidelijk zien dat de details niet heel scherp zijn. Ook zien de animaties van de karakters er soms wat onnatuurlijk uit. Echter is de wereld kleurrijk, zoals we gewend zijn van de Atelier-serie. Ook zien de beelden van stilstaande cutscenes er schitterend uit.

Qua muziek is er overal een rustig deuntje, maar als je een gevecht ingaat, wordt het tempo van de muziek wat verhoogd. Verder is een deel van de dialogen voorzien van stemacteerwerk. De stem van Ayesha zelf vond ik vrij hoog waardoor ik mij hier wel wat aan ergerde, maar na een poosje was ik eraan gewend en maakte het mij nog vrij weinig uit.

Conclusie

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX begint op een rustig tempo waardoor je elk element in het spel goed onder de knie kunt krijgen. Verder wordt het spel ook niet te ingewikkeld; mocht je dus uitdaging willen, kun je beter een andere game uitzoeken. Verder heeft het spel wel een aantal minpunten; zo is het niet echt een grafisch hoogstandje en voelt het ook wat oud aan door het gebruik van de wereldmap. Hoewel het voor mensen die wat meer uitdaging zoeken dus niet echt geschikt is, is het voor nieuwkomers van de Atelier-serie zeker een aanrader.

Eindcijfer: 6,7